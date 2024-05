Rinnovato il portale del turismo. I 15 Comuni insieme sul web: "Veste nuova e più contenuti"

Si chiama ‘turismo forlivese’ ed è un sito turistico che include tutti i 15 Comuni del comprensorio. La pagina, attiva da anni, ha ora una veste completamente nuova che non ne rivoluziona solo l’aspetto, ma anche i contenuti. "Insieme all’assessore di riferimento e agli uffici – spiega Stefano Benetti, responsabile del servizio cultura del Comune di Forlì –, abbiamo sentito l’esigenza di rinnovare il sito, ormai vetusto, sia nella veste grafica che nelle informazioni che conteneva e l’abbiamo fatto in una logica di rete, coinvolgendo attivamente tutti i Comuni".

Il portale ora è più accattivante e, soprattutto, più fruibile, in grado di adattarsi a tutti i dispositivi e in due lingue: italiano e inglese. Le principali sezioni: località, itinerari (con diverse proposte per trascorrere una o più giornate), ospitalità (con alberghi e ristoranti) ed eventi. Per dare maggiore attrattività al sito è stata condotta una campagna fotografica che restituirà la bellezza dei diversi luoghi attraverso scatti che verranno poi aggiunti con l’andare del tempo. È stato inoltre realizzato il logo del circondario che verrà replicato su tutti i canali di comunicazione. "I Comuni – spiegano i responsabili degli uffici che hanno curato il sito – ci hanno fornito tutte le informazioni che abbiamo inserito, ma il lavoro è comunque in continuo sviluppo: siamo aperti a modifiche e aggiunte e anche gli eventi verranno periodicamente aggiornati".

Dal sito si può accedere alle pagine turistiche di ogni Comune per ulteriori approfondimenti. Il portale è turismoforlivese.it e vi si può accedere anche da quello regionale emiliaromagnaturismo.it.