Rinnovo dei primi 3 km di reti gas e 185 allacciamenti. Domani partono i lavori: ecco le strade interessate

Dopo la conclusione dei cantieri che hanno portato, dal 2020 ad oggi, al rinnovamento di oltre 50 km di rete gas con più di 2000 allacciamenti d’utenza, prosegue anche per il 2024 il piano di riqualificazione delle reti gas a Forlì a cura di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale.

Il primo importante intervento di quest’anno, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio di distribuzione gas, inizierà domani interessando il quadrilatero viale Spazzoli - viale Paulucci Di Calboli - viale Roma - via Campo di Marte. I lavori inizieranno da Via Arnier e Via Stegher e porteranno al rinnovamento di 3.000 metri di rete del gas e di 185 allacciamenti alle utenze.

Nell’ambito dei lavori di posa delle nuove tubazioni gas, che saranno completati entro dicembre 2024, sono previste modifiche alla viabilità del quartiere interessato dai lavori: in particolare, saranno realizzate chiusure temporanee di brevi tratti di strade, segnalate dall’apposita segnaletica stradale. fTutto questo senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali.