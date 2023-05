Ripristinato il tratto interrotto sulla Sp20 per Faenza alla Pappona

Le informazioni ufficiali del Comune di Modigliana ‘Aggiornamenti Emergenza’ sulla situazione post alluvionale sono divulgate tramite grafiche postate sul whatsapp ‘Modigliana... eventi’, il sito del Comune e le pagine del sindacp Jader Dardi. Per quanto riguarda le donazioni e gli aiuti di alimenti si preferiscono quelli secchi; la distribuzione è riservata a evacuati o persone in stato di indigenza, tramite associazioni di mutuo soccorso. Il mercatino dell’usato in via don Giovanni Verità mette a disposizione mobili, vestiti e libri per chi ne ha bisogno (apertura mercoledì o su appuntamento: 338.8572066).

Per quanto riguarda eventuali direttive regionali sui risarcimenti danni, il Comune invita a conservare foto e video, utilizzare metodi di pagamento tracciabili per acquisti e riparazioni, conservare fatture e scontrini. La distribuzione degli aiuti alimentari, presso il mercato coperto è affidata alla gestione del Gruppo Alpini locale, nella persona del volontario Guelfo Laghi (nella foto): orario 8-12 e 14-18; riguarda 54 famiglie, circa 150 persone, o che ospitano sfollati; famiglie con abitazione priva di utenze; trasferiti in paese per residenza irraggiungibile previa segnalazione in anagrafe; famiglie segnalate dai servizi sociali o Caritas; strutture di comunità o case protette.

Buone notizie per la mobilità: la strada provinciale 20 verso Faenza, nell’area della frana della Pappona, sulla base dell’ordinanza provinciale (ce ne sono state anche tre in un giorno) numero 69 di ieri, vede "il passaggio regolato da impianto semaforico; il transito è consentito con massa a pieno carico fino a 18 tonnellate, sulla base di ispezioni eseguite dalla Provincia. Mentre verso Tredozio il passaggio è autorizzato fino alle 8.30, dalle 12.30 alle 14 e dopo le 18.30. Altre percorrenze sono autorizzate solo per i residenti. E’ stato attivato il trasporto scuola direzione Faenza, con partenza Largo Tito Livio, zona artigianale presso officina Chillico, con partenza alle 7.10 e rientro in arrivo a Modigliana alle 13.30 o 14.30.

Una segnalazione di generosità: dalle ore 13 di ieri, presso lo studio del fisioterapista Mauro Leoni (piazzale Berlinguer), sarà possibile eseguire trattamenti fisioterapici, a titolo gratuito, per tutti coloro che in questi giorni hanno faticato e ne avessero bisogno (tel 335.6132179).

Giancarlo Aulizio