Risate in dialetto al Piccolo. Si parte il 7 con ‘Ridar da murì’

Al Teatro Il Piccolo di via Cerchia, Forlì, verrà presentato, domani, ore 21, ad ingresso gratuito, il cartellone della rassegna di Teatro Dialettale organizzata in collaborazione con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia. Il primo spettacolo della rassegna si terrà il 7 gennaio, ore 21, con ‘Ridar da murì’ di Paolo Maltoni con la regia di Giorgio Barlotti. Verranno narrate le operazioni finanziarie elaborate dai personaggi con lo scopo di arricchirsi facilmente. Vi sono rapporti fra le persone e vicende su operazioni per una ricchezza che sembra vicina da raggiungere. Tutto sembra facile, ma vi sono dei particolari non calcolati che faranno fallire operazioni che erano considerate perfette. Sarà poi anche una critica nei confronti di una società individualista, ma il tutto attraverso il divertimento della risata. La Cumpagnì dla Zercia ha assunto questo nome negli anni Ottanta. Il nome Zercia deriva da Cerchia, il nome della strada dove ha sede la Compagnia. Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543.26355) al teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Nella sera di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 20. Prezzo biglietti: Biglietti 7 euro (posto unico). Info: 0543.26355 – 0543.64300.

r.r.