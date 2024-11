Ritoccati orari e corse dei bus per gli studenti

Da domani alcune corse del trasporto pubblico locale subiranno modifiche di orario, frutto del confronto tra l’Agenzia Mobilità Romagnola e Start Romagna, che ha il compito di monitorare eventuali criticità e di individuare soluzioni. In particolare, per agevolare gli spostamenti degli studenti del Liceo Canova, le sei corse della linea 127 saranno anticipate di cinque minuti. La corsa delle 6.38 della linea 137 da Borello Peep per Forlì sarà anticipata di otto minuti. Infine, alla linea 132, che parte dal Punto Bus per Santa Sofia, viene aggiunta una corsa scolastica alle ore 14.20 nella giornata del mercoledì. Per informazioni: https://www.startromagna.it/infobus/forli-cesena-modifiche-in-vigore-dal-4-novembre/.