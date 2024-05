Rokia incontra i fan e presenta il suo ultimo lavoro

Domani alle 16 Rokia, la giovane scrittrice di origine marocchina che è un caso letterario per i suoi precedenti successi, incontrerà i suoi fan alla libreria Ubik nel centro commerciale Punta di Ferro per firmare le copie del suo ultimo libro ’Guilty. Drunk in love’, edito da Magazzini Salani. ’The Truth Untold’, il primo romanzo rivelazione di Rokia, è stato pubblicato nel 2022. Anno scorso l’autrice ha pubblicato ’Sindrome’.

L’ultima opera di Rokia narra la storia di Lavinia, che vive da sola in una casa in rovina, mentre si destreggia tra lavori part time ed esperienze dolorose. Giunta allo stremo delle forze, un giorno decide di farla finita lanciandosi da un ponte. Ma un ragazzo dai riccioli d’oro la salverà dalle acque.