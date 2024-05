Romagna in fiore: tocca a Benvegnù

Prosegue ‘Romagna in fiore’, la rassegna di appuntamenti gratuiti con cui Ravenna Festival celebra il patrimonio naturale e umano della Romagna ferita ma non piegata dall’alluvione del 2023. Paolo Benvegnù, ex leader degli Scisma e protagonista della scena indie rock, sarà affiancato da Tazio Aprile al pianoforte per ’Il bosco delle comete’ questa mattina presso l’Agriturismo di Pian di Stantino, a Tredozio, nei pressi di uno dei sentieri più belli dei nostri Appennini, quello degli alberi monumentali, ai confini del Parco Nazionale. L’evento è stato anticipato: alle 12 (invece che alle 16) in considerazione delle previsioni meteo che indicano precipitazioni nel pomeriggio. Dalle ore 11.30 sono aperti gli stand gastronomici organizzati da Agriturismo Pian di Stantino, piccoli produttori locali e l’Associazione Stella dell’Appennino.

Ravenna Festival ringrazia Gruppo Sapir che ha ’adottato’ quest’appuntamento.

Informazioni: 0544.249244 e ravennafestival.org.

Iscrizione obbligatoria fino

a esaurimento capienza

su www.ravennafestival.org.