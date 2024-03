Roncadello, donati attrezzi per la palestra

Il Lions Club Forlì Host, presieduto da Alessandra Ascari Raccagni, si è reso protagonista di una nuova donazione a favore di un istituto scolastico. Nei giorni scorsi l’associazione forlivese ha portato alla scuola elementare ‘Decio Raggi” di Roncadello attrezzature per la palestra, che verrà riaperta a breve. La nuova dotazione sostituisce quella danneggiata in seguito all’alluvione del maggio 2023, mentre l’Amministrazione comunale ha provveduto a riparare la pavimentazione dello spazio dedicato alla ginnastica. Fra i materiali donati figurano tappetini, materassi e cerchi fitness di varie dimensioni.

Il valore del materiale consegnato ammonta a 2.400 euro che il Lions Club Forlì Host ha raccolto grazie alla partecipazione alla fiera ‘Commercianti per un giorno’, a un contributo concesso dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà e da una raccolta fondi a scopo benefico avvenuta in occasione del compleanno della socia Caterina Rondelli. "Sempre per la scuola di Roncadello – precisa Alessandra Ascari Raccagni – sono stati ordinati due mobili alveare adatti ad ospitare le cartelle, del valore di 3.500 euro, che la ditta incaricata sta realizzando".