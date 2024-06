S. Sofia, col Tour una star:. Joan Osborne in concerto

Saranno due giorni di grande musica a Galeata e Santa Sofia, aspettando il Tour de France in programma sabato 29 giugno, nella prima storica tappa Firenze – Rimini per l’Italia della corsa ciclistica più importante e vista al mondo. Infatti giovedì 27 e venerdì 28, grazie alla collaborazione tra i Comuni di Galeata, Santa Sofia e l’associazione Dai de jazz prende il via la rassegna itinerante ‘ARTEria SP4. Musica e arte nella valle del Bidente’ con due concerti. Il primo al chiostro del convento di Pianetto con gli Scone Cash Players e il secondo con la star internazionale Joan Osborne al Parco della Resistenza.

Il gruppo di Miami, che ha pubblicato 4 album di cui l’ultimo ‘Brooklyn to Brooklyn’ con influenze brasiliane, è guidato dalla leggenda dell’organo Hammond Adam Scone, sta espandendo i limiti di ciò che la gente pensa e si aspetta quando ascolta la musica d’organo. Con il suo organo come cantante principale, Scone e il suo coro cosmico offrono un’esperienza funky e rivoluzionaria in un viaggio ai limiti dell’universo soul-jazz. Joan Osborne è un’artista americana, più volte nominata ai Grammy e conosciuta per la grande popolarità di una delle sue hit ‘One of Us’. Sarà accompagnata al Parco della Resistenza di Santa Sofia da un trio d’eccezione: Jono Manson (voce e chitarra), Jon Graboff (chitarra e pedal steel) e Riccardo Maccabruni (pianoforte e organo). L’artista country ha avuto un grande successo con l’album ‘Relish’ (tre dischi di platino grazie anche alla hit ‘One of Us’). La cantautrice ha una lunga storia di attivismo politico si batte con brani, scritti e spettacoli contro la violenza sessuale.

Biglietti in prevendita al link https://www.diyticket.it/events/Musica/17214/scone-cash-players (concerto del 27) e https://www.diyticket.it/events/Musica/17192/joan-osborne-arteria-sp4-2024 (concerto del 28).