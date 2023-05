S. Sofia, nuovo presidio dei vigili del fuoco

Santa Sofia guarda oltre l’emergenza alluvione. Dopo l’apertura della Sp4 del Bidente e nonostante il territorio sia punteggiato di frane e la viabilità verso alcune frazioni sia resa ancora critica, si guarda al futuro. Infatti entrerà in servizio nelle prossime settimane il presidio rurale antincendio boschivo di nuova istituzione del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Nella giornata di ieri, infatti, alla presenza del Prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona e del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, nel cui territorio ricade il presidio, è stato firmato il protocollo di intesa fra il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e Romagna Acqua - Società delle Fonti S.P.A. Il presidio sarà operativo nei locali di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. presso il centro di potabilizzazione di Capaccio, nel Comune di Santa Sofia. Il presidio rurale avrà quale compito principale quello di preservare il patrimonio boschivo e naturale del Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, potendo assicurare ridotti tempi di intervento in caso di incendio all’interno dell’area protetta e potenziando il dispositivo di soccorso provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si prevede che presso il presidio presteranno servizio 5 vigili del fuoco con due mezzi 4x4 con sistemi antincendio specifici per la vegetazione. Il tutto è stato reso possibile grazie al contributo di Romagna Acqua che ha messo a disposizione i locali e le aree necessari per il supporto logistico del personale e degli automezzi e delle attrezzature di intervento dei vigili del fuoco, senza dimenticare che sempre a Capaccio è ubicato l’eliporto, voluto fortemente dall’allora direttore della società Andrea Gambi, che consente gli atterraggi di soccorso anche in notturna. "Il nuovo presidio costituisce un ulteriore risultato della collaborazione da tempo instauratasi fra i vigili del fuoco e Romagna Acque – sottolineano il comandante dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena, Gianfranco Tripi, e il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè –: e, pur nell’attuale emergenza, la sottoscrizione del protocollo consente di predisporsi al meglio per tutelare il patrimonio naturalistico del territorio".

"La scelta di un distaccamento stagionale dei vigili del fuoco a Capaccio di Santa Sofia – aggiunge il sindaco Valbonesi – legato alle attività di antincendio, è un segnale di cura nei confronti di un’area di grande valenza ambientale e forestale. Ringrazio il comando provinciale dei vigili del fuoco e Romagna Acque per la disponibilità nei confronti del territorio della Val Bidente a monte e a valle della diga di Ridracoli".

