Sabato a Meldola ‘Petali nella corrente’, con storie vere di pazienti

Il 29 febbraio è un giorno che ricorre ogni quattro anni, si potrebbe definire raro come le patologie che colpiscono ogni anno 5 persone ogni 10mila. Una data unica nel calendario, che offre l’occasione giusta per celebrare la giornata mondiale per le malattie rare e accendere i riflettori sulle necessità e i bisogni dei pazienti e dei loro familiari.

Tra le iniziative di questi giorni, sabato alle 21 al teatro Dragoni di Meldola andrà in scena ‘Petali nella corrente’ con la regia di Denio Derni, con il coinvolgimento dell’associazione Ostinata e contraria e il gruppo Danza di Forlimpopoli. Sul palco del Dragoni saranno protagonisti quindici attori, in gran parte giovani, e nove danzatrici. In scena si alterneranno monologhi, dialoghi, poesie e danze per un racconto emozionante e coinvolgente, perché tratto da storie vere di malati rari. Il titolo dello spettacolo omaggia Katia Zattoni, poetessa forlivese scomparsa nel 2013, che era a sua volta paziente: un suo componimento fa parte dello spettacolo, che si snoderà tra la canzone ‘Anthem’ di Leonard Cohen, le parole di Giacomo Leopardi, della poetessa Wisława Szymborska e quelle del forlivese Marco Viroli, che porterà sul palco un proprio testo.

Nello specifico, ‘Petali nella corrente’ si concentra sulla fibrosi cistica e la sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws). La fibrosi cistica è una malattia dell’apparato respiratorio, mentre la Bws è caratterizzata da un iperaccrescimento di alcuni organi (come la lingua, oppure un arto rispetto al proprio speculare) e che comporta un maggiore rischio oncologico.

Lo spettacolo, che ha debuttato lo scorso giugno, è stato prodotto dalle Politiche Giovanili del Comune di Forlì in collaborazione con la Pediatria del Pierantoni-Morgagni: la serata di sabato è patrocinata dal Comune di Meldola e promossa in collaborazione con Ausl e associazioni dei malati rari, Associazione romagnola Fibrosi Cistica e Aibws (associazione italiana Sindrome di Beckwith-Wiedmann), entrambe attive a livello locale. Sono coinvolti anche i clown in corsia Vip Forlì.

La serata è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alle associazioni.