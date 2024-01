Sabato al Dragoni tornano i Cantalex

Torna sabato 3 febbraio alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola il gruppo di Cantalex (avvocati e magistrati di Forlì e della Romagna che dal 2002 organizza spettacoli con finalità filantropiche) per una nuova serata di musica e parole. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato interamente devoluto all’associazione Libera di don Luigi Ciotti, coordinamento di Forlì-Cesena. Ad accompagnare le performance di avvocati e magistrati già rodati in numerosi ed apprezzati spettacoli, sarà la rockband degli Arancia Meccanica sotto la direzione artistica di Luca Medri di Cosascuola Music Academy.

Tra conferme e novità, la serata sarà all’insegna dell’impegno per la solidarietà, valore fondamentale da sempre per Libera e per Cantalex. "E’ un grande piacere tornare nello splendido Teatro Dragoni di Meldola – dice Carlo Sorgi, già magistrato a Forlì e tra i fondatori di Cantalex –, ringraziamo il sindaco Roberto Cavallucci e tutta la giunta per l’ospitalità e speriamo che le persone apprezzino le novità rispetto allo spettacolo dell’anno scorso. Contiamo sulla loro generosità anche perché tutto il ricavato – conclude Sorgi – sarà devoluto all’associazione Libera di don Ciotti".

Anche il referente locale di Libera Franco Ronconi salirà sul palco per ringraziare il pubblico e i sostenitori in particolare la Bcc ravennate forlivese imolese. Ingresso libero. Info: www.libera.it – 348.0717073.

o.b.