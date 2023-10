Sabato prossimo la ‘Manifestazione generale delle Terre alluvionate’

Sabato 14 ottobre alle 10 da piazzale della Vittoria partirà un corteo di protesta diretto in piazza Ordelaffi, una mobilitazione per la quale si è costituito appositamente il Comitato Promotore della ‘Manifestazione Generale delle Terre Alluvionate’. A farne parte sono Appello per l’Appennino Romagnolo, Forlì Città Aperta, Associazione La Parola, Cgil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Forlì Cesena, Ravenna, Imola e Bologna, Comitato Unitario delle Vittime del Fango, Anpi Forlì-Cesena, Anpi Ravenna, Arci Forlì, Arci Ravenna, Arci Romagna di Cesena e Rimini, Libera Forlì-Cesena e Libera Ravenna.

"A quasi cinque mesi dall’evento che ci ha travolto – scrivono gli organizzatori –, lacerando con grandi ferite la vita di un’intera popolazione, dobbiamo constatare con disappunto quanto si sia ancora lontani dall’offrire una risposta adeguata per tempi, entità e certezza di risorse, alle urgenze dei territori e delle persone coinvolte". Il comitato ritiene poi "gravi i ritardi e le insufficienze che espongono le realta alluvionate ai pericoli di un periodo autunnale e invernale che rischia di allargare ulteriormente le criticita ancora aperte". Diverse le realtà che si stanno unendo alla manifestazione: ieri ha aderito Legacoop.