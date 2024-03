‘Saggezza gentile’ di Balsamo

Verrà presentato oggi alle 17,30, presso la libreria la Feltrinelli, in piazza Saffi 41, a Forlì, il libro di Beatrice Balsamo ‘Saggezza gentile. In una scia di parole’ (Mursia). Sarà presente l’autrice. Con la partecipazione e l’introduzione di Marco Colonna, scrittore e giornalista. Porterà i saluti dell’amministrazione comunale di Forlì l’assessore comunale alla cultura, Valerio Melandri. Il saggio propone ‘la saggezza gentile’ per contrastare la violenza diffusa, il moltiplicarsi di atti cruenti e le tante difficoltà disfattive quotidiane. Beatrice Balsamo, psicoanalista di formazione filosofica, specializzata in estetica, comunicazione e cinema, docente all’Università di Bologna. Nel 2023 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ per le tante iniziative culturali e sociali innovative e attenzione agli altri.

ma.bo.