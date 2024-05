Sale storiche, fondi dalla Regione: "Anche ai cinema da riqualificare"

La Regione accoglie la richiesta del consigliere forlivese Massimiliano Pompignoli (nella foto) di sostenere la riqualificazione dei teatri e cinema storici.

Ad aprile era stata presentata in commissione cultura un progetto di legge dedicato a favorire la riapertura di sale cinematografiche e teatri ormai chiusi ma che rappresentano un patrimonio artistico prezioso. Nella prima versione la norma escludeva la possibilità di finanziamento alle monosale aperte al pubblico.

Il consigliere del Carroccio aveva quindi avanzato la proposta di inserire anche la tutela delle strutture che seppure attive procedono tra grandi difficoltà quotidiane. "Bisognerebbe garantire risorse importanti per impedire la chiusura di questi luoghi. Penso ad esempio – sottolinea Pompignoli – alla sala San Luigi, costruita nel 1945, riaperta al pubblico nel gennaio 2000 e oggi gestita dai Salesiani. La struttura si presenta come una realtà dinamica e propositiva, un locale multimediale dalla proposta culturale articolata che tuttavia andrebbe riqualificato per renderlo ancora più moderno ed efficiente".

La richiesta del consigliere è stata approvata all’unanimità nella seduta di martedì scorso dell’Assemblea legislativa. Un tema che ha unito tutte le forze politiche senza distinzione: "Ringrazio l’assessore Mauro Felicori che ha accolto la mia proposta – conclude Pompignoli – e i colleghi di maggioranza e opposizione che l’hanno votata. A questo punto possiamo dire che le tipologie di intervento regionale a supporto dello spettacolo e previste nel testo di legge c’è anche il concorso alle spese correnti per la riqualificazione di questi luoghi storici".

