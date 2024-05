"Salottifici, verifiche Gdf positive"

"Grazie al buon lavoro effettuato dalle fiamme gialle che ci consente di rafforzare le nostre convinzioni sulla complessità del settore mobile imbottito e dell’intero indotto di aziende e micro aziende terziste che vi operano": è una nota unitaria dei sindacati Cgil, Cisl e Uil sull’operazione della Guardia di finanza in un’impresa forlivese specializzata nel settore del mobile imbottito, nella quale sono stati individuati, nel corso di questo mese, 14 lavoratori in nero e 20 irregolari. "Si tratta di varie aziende che non applicano i contratti nazionali, e utilizzano manodopera precaria, con sistemi da noi più volte contestati – rimarcano i sindacati –. Noi abbiamo sempre chiesto l’applicazione dei contratti, per rispettare la legalità e la sicurezza sul lavoro, ma anche per rispetto alla libera concorrenza. Noi continueremo a vigilare".