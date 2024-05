Salute, ciclo di incontri a Predappio

Domani partirà a Predappio un ciclo di incontri della Casa della Comunità, dedicati alla promozione della salute. Gli incontri sono promossi dall’Unità operativa di igiene e sanità pubblica, con il patrocinio del Comune. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di un’occasione per conoscere e approfondire insieme alcuni suggerimenti per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche, come obesità, diabete e ipertensione".

Il calendario prevede due eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza: domani dalle 9 alle 11 nella sala Europa (via Marconi, 17) si parlerà di ‘Occhio alle etichette’ con un dietista e il personale sanitario del Dipartimento di sanità pubblica, "per imparare insieme a fare una spesa sana e sostenibile, partendo dalla lettura delle etichette per fare scelte consapevoli".

Il secondo appuntamento è per giovedì 27 giugno dalle 15 alle 17 con ‘MuoviAMOci a Predappio’, condotto da un istruttore laureato in scienze motorie (info e iscrizioni promosalute.fo@auslromagna.it o 331.1371209). Un incontro dedicato alla scoperta e alla sperimentazione delle opportunità offerte dal territorio per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. È consigliato un abbigliamento comodo

Infine, sabato 15 giugno, dalle 9 alle 13 si svolgerà il ‘Corso di formazione gratuito per diventare conduttori di Gruppi di Cammino per la salute, presso la sala Europa di via Marconi 17.

q.c.