’Salviamo la sanità’, incontro col Pd

Un dialogo a 360 gradi sul tema della sanità pubblica, quello organizzato dal gruppo consiliare Pd del Comune di Forlì e dal Pd Forlivese, per domani alle 20.30, nella Sala del Circolo Arci Ronco (viale Roma, 342). Il tema è ’Salviamo la sanità pubblica. Diritto alla salute, medicina del territorio e futuro del servizio sanitario e socio-sanitario’ sul quale interverranno Mattia Altini, direttore assistenza ospedaliera Regione, Andrea Fabbri, direttore di Medicina d’urgenza dell’Ausl Romagna-Forlì e Raffaella Angelini, direttrice Dipartimento Sanità Ausl. Le conclusioni sono affidate a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Non mancheranno i saluti di Gessica Allegni, segretaria dell’Unione territoriale Pd Forlivese e Soufian Hafi Alemani, capogruppo consiliare Pd Forlì. "Lo stanziamento aggiuntivo di 3 miliardi del Governo risulta del tutto insufficiente – spiegano Allegni ed Alemani –, perché vincolato all’80% ai doverosi rinnovi dei contratti del personale sanitario, ma non risolve il nodo dei mancati rimborsi per gestione Covid e per l’aumento dei costi energetici, oltre all’incidenza dell’inflazione nella spesa sanitaria".