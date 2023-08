San Lorenzo a Bagnolo, serata (g)astronomica Cena e osservazione delle stelle in agriturismo

L’opportunità di contemplare la volta celeste da un osservatorio privilegiato nella notte più stellata dell’anno. In occasione di San Lorenzo, l’agriturismo Il Casale bio di Bagnolo, collina affacciata su Castrocaro, propone una serata (g)astronomica, un appuntamento incentrato su cibo dal sapore ‘astrale’ e l’osservazione delle scie luminose delle perseidi. Il programma prevede alle 20 la cena a base di panzanella solare, mezzaluna di crespelle di ricotta, raviggiolo e noci, sole crescente di melanzane e mozzarella con asteroidi croccanti, anelli di saturno all’albicocca. Alle 22 la contemplazione del cielo, con storie, letture e pensieri di Oriano Spazzoli. Sarà possibile vedere il ‘cammino’ delle stelle a occhio nudo e dedicarsi alle osservazioni di Galileo con un moderno telescopio. La partecipazione costa 32 euro a persona, è necessario prenotare al 335.5888333 (whapp) o tramite mail a [email protected].

L’agriturismo, sito in via Bagnolo 125, nasce da un’idea di marito e moglie che hanno scelto di rinunciare a una vita da professionisti di successo a Milano per vivere immersi in una natura rigenerante. La struttura è nota, in particolare, per la lavanda: nei campi coltivati all’insegna del lilla, nei mesi di giugno e luglio è possibile passeggiare tra i filari, raccogliere profumatissimi mazzi freschi, assistere al processo di distillazione, acquistare prodotti come olio essenziale e acqua aromatica.

Francesca Miccoli