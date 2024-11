Sangiovese nella top 100 internazionale di Vinous

Sono passati pochi giorni dal successo ottenuto a New York dal vino delle 16 Sottozone del Romagna Sangiovese, grazie a una masteclass organizzata dal Consorzio Vini di Romagna con degustazioni di 10 aziende fra cui 7 forlivesi, quando da Oltreoceano arriva un’altra bella notizia per il nostro settore vinicolo: il Sangiovese in purezza ‘Le Lucciole 2019’ dell’azienda Chiara Condello è stato inserito da Vinous tra i migliori 100 vini del mondo per il 2024. Vinous è la rivista di vini americana di riferimento guidata da Antonio Galloni. Vinous ogni anno recensisce più di 35.000 vini e tutto il team editoriale si riunisce per selezionare le 100 bottiglie eccezionali dell’anno. Questa selezione, la ‘Top 100 Wines of the Year list’, include vini di tutto il mondo.

Racconta Chiara Condello, titolare dell’omonima azienda: "Siamo fieri che un vino di Predappio, il nostro Le Lucciole 2019 sia stato inserito in questa importante lista, perché questo permette anche di far conoscere sempre di più la denominazione nel mondo". L’azienda Chiara Condello è nata a Predappio nel 2015 e oggi conta 6 ettari di vigna (con vigneti in varie località, da quelle più basse vicino a Fiumana e quelle più collinari verso Rocca delle Caminate), tutti di sangiovese, che vengono coltivati in regime biologico e con pratiche di biodinamica.

Le Lucciole è ricavato da una vigna singola di 0,8 ettari piantata su roccia madre di Spungone, un terroir molto vocato per la vite, conosciuto da secoli nelle colline di Predappio e dintorni. Aggiunge Chiara Condello: "È vinificato con fermentazioni spontanee in tino e viene poi affinato 30 mesi in botti di rovere di Slavonia. La produzione è limitata a 5.000 bottiglie e viene venduto esclusivamente su allocazione. Si tratta di un Sangiovese complesso e di grande eleganza, che ha un potenziale di affinamento di molti anni in bottiglia". Chiara è figlia d’arte, in quanto il padre Francesco gestisce dal 2001 l’azienda vitivinicola Condé, a Fiumana, con cantina, ristorazione e accoglienza agrituristica.