Sangiovese Nuovo di Bertinoro: premio al vino Celli

Si è svolta lo scorso sabato la serata di degustazione che va a premiare i migliori Sangiovese Nuovo di Bertinoro. Una vera e propria occasione per stare insieme all’insegna del vino e del buon mangiare, non poteva essere altrimenti considerando che gli organizzatori sono i soci dell’Asd Collinello e la location scelta era il ristorante Luis, ormai vero e proprio simbolo del mangiare romagnolo. Dodici i partecipanti in gara che avevano portato il proprio Sangiovese Nuovo. Si andava dalle singole famiglie alle aziende vinicole vere e proprie, chiunque poteva partecipare. A parte i cinque giudici che hanno passato gran parte della serata ad assaggiare e giudicare i vini alla cieca, cioè senza sapere a chi appartenesse il vino che avevano nel calice, gli altri 50 e oltre partecipanti alla serata, si sono gustati un ottimo menù a base di baccalà, a partire dai tagliolini, rigorosamente fatti in casa, ai secondi di baccalà in umido e ai ferri. Giusto la ciambella finale non era al baccalà. Naturalmente ai tavoli giravano i bottiglioni di vino dei partecipanti. Poco prima del dolce è stata così resa nota la classifica dei primi tre classificati, che ha visto sul gradino più basso del podio il vino presentato da Romano Amaducci, al secondo posto quello presentato dall’azienda agricola Il Sole di Simone Imolesi. Ad aggiudicarsi la vittoria il Sangiovese Nuovo dell’Azienda Vinicola Celli.

