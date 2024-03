Santa Balera, al via la masterclass gratuita

Si chiama ‘Santa Balera’, proprio come la grande orchestra di giovani che, sul palco dell’Ariston, ha reinterpretato ‘Romagna mia’, la prima masterclass dedicata al folklore romagnolo che si terrà a Cosascuola Music Academy. All’incontro gratuito, che avrà luogo lunedì 22 aprile alle 17, saranno presenti tanti esperti del settore che si rapporteranno con i giovani musicisti dell’Emilia-Romagna provenienti dalle scuole di musica, dai conservatori e dalle più diverse esperienze musicali per apprendere l’uso del proprio strumento per il nuovo liscio e il folklore romagnolo.

I docenti d’eccezione saranno: Roberta Cappelletti alla voce, Raffaele Calboli per la batteria, Claudio Carboni per i sassofoni, Loris Ceroni per il basso, Giordano Giannarelli alla fisarmonica, Edilio Nicolucci per pianoforte e tastiere, Marco Tagliavini per sax e fiati, Ezio Tozzi per le chitarre e Gabriele Zaccherini per il clarinetto. A tutti gli studenti partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. L’iniziativa èrealizzata dal Mei e da Cosascuola con il supporto di Vai Liscio e l’ingresso è libero e aperto a tutti. Ci si può prenotare scrivendo una mail coi propri dati a: mei@materialimusicali.it e info@cosascuola.it.

Ma non è finita qui: torna con la sua decima edizione la nuova edizione del contest ‘Il Liscio nella rete’, quello stesso concorso che ha portato alla formazione dei ‘Santa Balera’. Sono aperte le iscrizioni a tutti gli artisti under 35 per reinterpretare i brani storici della tradizione della Romagna. Tra i brani storici indicati per una reinterpretazione ci sono: Romagna mia, Il passatore, Il valzer degli sposati , Io cerco la morosa, Un bès in biciclèta, Ciao mare, Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna capitale… Tutto il materiale utile per l’iscrizione va inviato al Mei via mail entro il 30 giugno. Il vincitore o i vincitori avranno la possibilità di esibirsi nei principali festival dedicati al liscio, tra i quali ‘Cara Forlì’. Per informazioni e iscrizioni: 0546.604776, 349.4461825, mail: mei@materialimusicali.it.