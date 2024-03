Santa Sofia, a metà aprile pronto il campo da padel

A metà aprile saranno completati i lavori del nuovo campo di padel a Santa Sofia realizzato dalla cooperativa sociale ‘Rigenera’ che ha l’obiettivo di rilanciare il complesso ‘Il Villaggio dello sport’ di via Mascagni 6. "La volontà dei soci è quella di dare risposte in campo sportivo alle nuove discipline molto richieste dagli appassionati come il padel – commenta il presidente Sebastiano Pepe – e di trasformare il grande complesso dell’ex Villaggio dello Sport in un centro multifunzionale che coniughi l’attività sportiva con la vocazione turistica, ricreativa e riabilitativa propria del Comune di Santa Sofia situato al centro dell’Appennino forlivese. Siamo una cooperativa di comunità diffusa – aggiunge – che, oltre a riportare servizi e occupazione sul territorio, vuole diventare motore di promozione turistica, crescita e sviluppo oltre a trasformarsi in un nucleo dove tutte le associazioni sportive e di volontariato, insieme alla stessa amministrazione comunale, potranno far convergere attività, manifestazioni e progetti di interesse per la comunità di Santa Sofia e per la valorizzazione del territorio".

Il progetto rientra infatti all’interno di un programma di riqualificazione promosso da Confcooperative Romagna ed è sostenuto da bandi regionali in collaborazione anche con il Comune, presto inizieranno anche i lavori per riaprire la piscina coperta e l’area esterna. "La riqualificazione del complesso palestra-piscina – aggiunge Pepe – si inserisce in un’azione più ampia di interventi che prevede la costruzione in questa area, da parte del Comune, del Bike Park già progettato e finanziato. Contestualmente ultimeremo l’intervento all’E-bike Cafè Forcella di via Nefetti a fianco della Bidentina con l’inserimento – conclude – della ciclo-officina, del noleggio e del bike wash. Incontreremo inoltre diversi tour operator ai quali presenteremo pacchetti turistici che avranno come motivo dominante proprio gli spostamenti nel territorio in e-bike".

Oscar Bandini