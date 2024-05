Santa Sofia, campi estivi per ragazzi nella Casa per ferie don Giovannetti

La parrocchia di Santa Sofia organizza campi estivi a Poggio alla Lastra nella Casa per ferie don Giovannetti rivolti a ragazze e ragazzi della primaria e secondaria di primo grado. Turno dal 10 al 15 giugno per le classi terza, quarta e quinta della primaria, mentre dal 17 al 22 giugno per le classi prime e seconde delle medie. Dal 24 al 29 giugno campo estivo per i ragazzi della terza media dopo la fine degli esami di licenza. Dal 13 al 20 luglio il campo estivo giovani a Tesero, Val di Fiemme (Trento). Info: 0543.970159.