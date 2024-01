Sant’Antonio, benedizione degli animali

Domani si festeggia Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne, e nella parrocchia di Ravaldino, intitolata al santo, le messe saranno celebrate alle 8, 10.30 e 18.30, quest’ultima presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Al termine di ogni messa ci saranno la distribuzione del pane benedetto e letture sulla vita di Sant’Antonio. Dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, inoltre, alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. Alle 16.30, sul sagrato della chiesa di corso Diaz, che sarà aperta dalle 7.45 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30, si terrà la benedizione degli animali e, in caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Per l’occasione sono sospese le celebrazioni nelle altre chiese parrocchiali del centro.