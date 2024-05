Santuario della Suasia in festa: riti, musica e premio a Piero Prati

Ultimo fine settimana a Civitella per le celebrazioni della Beata Vergine della Suasia promosse dalla Confraternita laica, dal Comune e dalle associazioni paesane. Alle 15,30 di sabato nella sala del consiglio comunale proclamazione del ‘Civitellese dell’anno’ consegnato dal sindaco Claudio Milandri a Piero Prati (foto) direttore della nota azienda Babbini (Cangialeoni Group).

Classe 1948, Prati si diplomò perito meccanico nel 1967 all’Iti di Forlì e fu assunto alla Babbini in qualità di tecnico e, in seguito, responsabile acquisti, capo officina e responsabile commerciale. Dal 2002 con la nuova proprietà Cangialeoni riveste il ruolo di direttore e amministratore di Babbini, punto di riferimento per l’azienda a tutti i livelli e dal 2006 anche alla Gps di Milano. Esponente del PCI negli anni ‘70 e ‘80 è stato assessore allo sviluppo economico nel Comune di Civitella. Seguiranno alle 17 l’assaggio di prodotti locali, mentre al Santuario, alle 18 dopo la messa, benedizione delle auto e alle 20 cena di autofinanziamento (prenotazione obbligatoria: 338.2426892 – 339.7562446) con l’animazione di Giuseppe Bertaccini in arte Sgabanaza. Domenica 26 rappresenta la festa vera e propria della Madonna della Suasia.

Diversi gli appuntamenti. Alle 6,30 partenza pellegrinaggio da Cusercoli, messe alle 8 e alle 11. Alle 15 pesca di beneficenza, giochi per bimbi e baby dance con il Corpo bandistico Normando Maurizi che presterà servizio prima e durante la processione che terminerà alle 18,30 quando il vescovo Livio Corazza celebrerà la santa messa. Chiusura alle 20 con lo stand gastronomico, musica di Claudio di Romagna e alle 22,30 con il lancio di palloncini colorati.

o.b.