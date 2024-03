Sanzioni a raffica contro truffe e atti di violenza

Il questore Claudio Mastromattei ha emesso 6 fogli di via obbligatori, 3 avvisi orali e 6 Daspo urbani in seguito al lavoro svolto dalla Divisione Anticrimine della questura diretta da Maurizio Maccora, nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza urbana e la tranquillità pubblica nella provincia di Forlì-Cesena. Si tratta di provvedimenti amministrativi che, seppur non limitativi della libertà personale, incidono comunque su alcuni aspetti importanti della vita quotidiana con l’obiettivo di ‘inibire’ l’inclinazione all’illegalità dei destinatari.

È il caso dei foglio di via obbligatori con cui sono stati allontanati dal Comune di Forlì, con divieto di ritorno per 3 anni, sei truffatori che hanno tentato di sottrarre a persone anziane i loro risparmi col raggiro del finto poliziotto o del finto avvocato.

A tutela invece della sicurezza negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento sono stati emessi 6 divieti di accesso a questi, nel territorio dell’intera provincia, e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi tra le ore 13 e le 7 di qualsiasi giorno, per tre anni, nei confronti di alcuni soggetti che, in stato di manifesta ubriachezza, si sono resi responsabili di molestie o minacce nei confronti di avventori e dipendenti di alcuni bar del centro. Infine, avviso orale nei confronti di 3 persone il cui curriculum vitae si è rivelato espressione di un’indole criminosa non occasionale.