Sbarca l’azienda top dei satelliti

E’ stata inaugurata ieri la nuova sede forlivese di Sitael, l’azienda che fa parte della Holding Angel è la più grande impresa a capitale privato in Italia operante nel settore Spazio e leader mondiale nel mercato dei piccoli satelliti, della propulsione elettrica e dell’elettronica di bordo per un’ampia gamma di applicazioni. Al taglio del nastro ha preso parte anche la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari insieme al sindaco Giancluca Zattini e all’amministratrice delegata della società Chiara Pertosa. Spiega Tassinari: "L’azienda di Forlì, che fa capo alla sede centrale di Mola, in provincia di Bari, come quelle di Roma e Torino fra le principali, è un fiore all’occhiello dell’imprenditoria forlivese altamente specializzata. Negli uffici di progettazione e ingegneria, in collaborazione con l’università, lavorano ingegneri altamente specializzati che realizzano parti di mini satelliti da lanciare in orbita. Quindi, questa azienda apre anche nuove e importanti prospettive occupazionali per i giovani ingegneri aerospaziali della Romagna e non solo".