Scontro tra auto e furgone: muore 83enne

Scontro mortale ieri mattina, intorno alle 7.20, sul rettilineo di via Brasini in località Rotta, nelel vicinanze della frazione di Carpinello, alle porte di Forlì. A perdere la vita è stato il pensionato 83enne Giovanni Agnoletti, residente poco lontano dal luogo dell’incidente. La sua auto, una Fiat Panda grigia vecchio modello, si è scontrata semi frontalmente con un furgone Ducato che dalla Cervese stava procedendo in direzione Ravenna con a bordo due persone, entrambe rimaste illese. Alla guida del mezzo un forlimpopolese di 50 anni che doveva raggiungere Lugo di prima mattina per il mercato.

Ancora da definire la dinamica dell’incidente, su cui sta cercando di fare chiarezza gli agenti della Polizia locale, intervenuti insieme a vigili del fuoco e personale del 118 sul luogo dell’incidente. Lo scontro è stato violento: il furgone è stato ritrovato a diverse centinaia di metri dal luogo dell’impatto in quanto, come dichiarato dal 50enne alla guida del mezzo, l’incendente ha provocato la rottura dell’impianto frenante.

A causare lo scontro potrebbe essere stata la fitta nebbia e la conseguente diminuzione della visibilità dato che, secondo una prima e parziale ricostruzione, i due veicoli procedevano a bassa velocità. Nonostante questo, per Agnoletti non c’è stato nulla da fare. L’83enne è morto poco dopo l’impatto, rimanendo incastrano all’interno dell’auto. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per permettere la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza del tratto stradale, via Brasini è rimasta chiusa al traffico per diverse ore in entrambi i sensi di marcia.

Il rettilineo su cui ieri mattina ha perso la vita Giovanni Agnoletti è stato più volte protagonista di incidenti, soprattutto causati dall’alta velocità con cui gli automobilisti percorrono quel tratto di strada.

Chiara Caravelli