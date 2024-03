Scuola dell’infanzia, oggi l’open day

Aprirà le porte per farsi conoscere ai bambini e ai loro genitori la scuola dell’infanzia di Roncadello. Intitolata ai Santi Pietro e Paolo, come la vicina parrocchia, il plesso di via del Canale ha organizzato un open day per la giornata di domani dalle 10 alle 12 (per informazioni contattare il telefono 388 9873987 o segreteriangelicustodi@gmail.com). Durante la mattinata verranno organizzati alcuni laboratori e sarà possibile partecipare a un tour dei locali della scuola, accompagnati dal personale scolastico. La scuola dell’infanzia di Roncadello organizza le classi per le sezioni Primavera e Scuola dell’Infanzia, con orari settimanali dalle 7.30 alle 16.30.