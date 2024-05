"Scuola, progetti da potenziare"

"Mi considero un maestro dello sport che vuole andare molto oltre la parte tecnica". Paolo Tani, forlivese classe 1983, insegnante di educazione fisica ed educatore sportivo, è nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni amministrative. Dopo una carriera calcistica nelle giovanili del Forlì (poi Castel San Pietro, Forlimpopoli e Ronco), si è laureato in scienze motorie all’Università di Ferrara. Nel 2007 viene assunto da ‘La Nave’ per lavorare sul gioco e sulla motricità dei bambini dell’asilo: ora è anche coordinatore di tutti i progetti educativi degli alunni della materna, elementari e medie.

Tani, come si avvicina alla politica?

"Grazie a Bruno Molea che mi ha coinvolto in Aics di cui sono diventato vicepresidente provinciale".

Quali sono le sue idee?

"Uno sport che deve essere per tutti, inclusivo e occasione di crescita".

Lei è anche presidente de ‘La Balena’ , associazione sportiva dilettantistica.

"Siamo nati nel 2014 con 4 iscritti, ora per fortuna contiamo su 250 tesserati. ‘Balena’ perché vogliamo andare in profondità: questo è il legame che con la mia associazione vorrei creare con i ragazzi e i loro genitori. Un legame che si faccia carico della cultura sociale dello sport e dell’aggregazione per valorizzare tutti i ragazzi, anche quelli speciali e con disabilità".

Qualora venisse eletto, come vorrebbe sviluppare lo sport nella nostra città?

"Per prima cosa potenzierei i progetti sportivi nelle scuole, con una crescita degli istruttori e una divisione in base alle fasce d’età, senza dimenticare un percorso iniziale di psicomotricità prima di avviare una qualsivoglia attività sportiva. Ascolterei i bisogni di tutte le attività sportive. Cercherei di trovare fondi e risorse economiche per aiutare quelle famiglie in difficoltà nel far praticare sport ai loro figli, cercherei di migliorare ancora di più la nostra impiantistica sportiva e introdurrei la figura dell’educatore sportivo in ogni singola società".

Stefano Benzoni