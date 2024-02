Scuola: sportello per le iscrizioni

Per presentare le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2024-25, lo sportello digitale del Comune di Civitella è a disposizione per aiutare i genitori ad inviare la domanda online su Unica, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere a Unica serve Spid, Cie, Cns o elDas, identità digitali il cui utilizzo non è immediato, soprattutto per chi non è abituato a fruirne spesso, per questo il Comune ha messo a punto un servizio di aiuto ad hoc.

Lo sportello di viale Roma 19 a Civitella è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30 e il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda di iscrizione on line per i propri figli al primo anno di corso della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado/CFP).