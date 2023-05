Alluvione Forlì: scuole chiuse almeno fino a lunedì 29 maggio nei quartieri Romiti, Cava e Villagrappa

Forlì, 25 maggio 2023 – Mentre i bambini e i ragazzi del resto della città sono tornati a scuola mercoledì 24 maggio, per gli alunni dei quartieri più colpiti si profila un altro rinvio. L’ultima ordinanza scade oggi, giovedì 25 maggio, ma fonti del Comune di Forlì assicurano che arriverà una proroga per venerdì e (qualora l’orario dell’istituto lo prevedesse) anche sabato, relativa ai quartieri Romiti, Cava e Villagrappa. La speranza è di poter riaprire lunedì 29 maggio, ma non c’è ancora certezza. “Le scuole sono state tutte ripulite dal fango – spiegano –, ma il problema è tutto ciò che ci sta attorno. A cominciare dalla viabilità: l’afflusso di genitori negli orari di apertura e chiusura dovrebbe convivere con i tanti mezzi dedicati al soccorso e alla pulizia dei quartieri. Riteniamo che non ci siano ancora le condizioni”, dicono dal municipio. Valutazioni condivise da Prefettura e forze dell’ordine.

Ecco l’elenco delle scuole destinate a rimanere ancora chiuse, quindi, le scuole dell’infanzia ‘Le Api’ (quartiere Romiti), ‘Aquilone’ e ‘Quadrifoglio’ (Cava) e ‘Aloidi’ (Villagrappa), le elementari ‘Squadrani’ (Romiti) e ‘Tempesta’ (Cava), la scuola media ‘Mercuriale’ (Romiti).