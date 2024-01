Se il carnevale è una cosa da circo. In piazza maghi e artisti di strada

Anche quest’anno, come già è successo nella scorsa edizione della festa, il Carnevale in piazza Saffi non prevede i classici carri in maschera (che, invece, saranno protagonisti il 18 febbraio a Vecchiazzano, così come in altre manifestazioni di quartiere), bensì un grande spettacolo con artisti di strada, maghi e musica.

L’evento di quest’anno – in programma domenica 11 febbraio – è organizzato dall’ufficio Turismo del Comune in collaborazione di concerto con l’agenzia ‘Spettacoli eventi’ e Radio Bruno. "Cominceremo alle 15 – illustra Joel Giustozzi di ‘Spettacoli eventi’ – e proseguiremo fino alle 19 circa. In piazza ci saranno otto postazioni con circensi e prestigiatori e sono previste ben quattro parate itineranti con personaggi in maschera. Il pomeriggio, certo, è pensato principalmente per i bambini, ma non mancheranno momenti accattivanti anche per gli adulti".

Entrando più nello specifico: "Ci sarà una mongolfiera a tema Harry Potter dove sarà inscenata una battaglia tra maghi, inoltre i bambini troveranno un grande bus pieno di figuranti vestiti da supereroi. A un certo punto prenderà vita un suggestivo numero di equilibrismo su scala a pioli. Non mancheranno anche delle postazioni minori, ma sempre di alto livello. Il pomeriggio si concluderà con un grande spettacolo di arte circense". Il ritmo sarà serrato: "Tutto è studiato in modo che non ci siano mai momenti di pausa e che piazza Saffi, pur così grande com’è, sia piena di proposte in ogni suo angolo".

A riempire gli intervalli tra gli spettacoli ci sarà Radio Bruno che, con la conduzione di Fausto Peppi, farà ballare bambini e adulti: "L’invito – esorta Leonello Viale a nome dell’emittente – è quello di venire in piazza travestiti, e non mi riferisco solo ai più piccoli: sarebbe bello avere intere famiglie in maschera, a ballare sotto al nostro palco". In piazza saranno allestite anche bancarelle cariche di dolciumi e saranno distribuite caramelle e tubi sparacoriandoli.

"Dopo lo show che avevamo organizzato lo scorso anno – interviene l’assessora al turismo Andrea Cintorino – abbiamo deciso di riproporre una giornata sullo stesso stile, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza per regalare un momento piacevole a Forlì e non solo, infatti ci auguriamo che possano intervenire anche tante persone da altre città. La nostra filosofia – prosegue Cintorino – è quella di pensare eventi di alto livello che possano risultare appetibili anche per chi viene da fuori".

Sofia Nardi