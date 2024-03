Sentenza prevista il 23 maggio

Franco Severi, 53 anni, agricoltore, viene trovato decapitato (la sua testa non è mai stata rinvenuta) la sera del 22 giugno 2022 dietro al fondo agricolo dove abitava da solo, a Ca’ Seggio di Civitella. A processo per omicidio volontario aggravato, in Corte d’Assise, c’è il fratello Daniele, 64 anni, di Meldola, autista del 118 in pensione, residente a Meldola. Movente: l’eredità del fondo agricolo. Daniele è in carcere dall’8 luglio 2022. Prossima udienza 8 aprile. Poi si andrà a maggio: 13, 20, 23, data quest’ultima della sentenza.