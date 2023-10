’Sentire la danza’: raccolta fondi sul web

Mancano ancora pochi giorni per poter contribuire alla campagna di crowdfunding ’(audio)Brave: sentire la danza’, il progetto ideato da Città di Ebla. L’obiettivo è quello di rendere accessibile a persone cieche e ipovedenti l’ultima produzione coreografica, ’Brave’, di e con Paola Bianchi e Valentina Bravetti, attraverso la creazione di un’audiodescrizione poetica dello spettacolo interpretata dal vivo dall’attrice Carolina Cangini. La campagna, che ha coinvolto più di 140 persone, è ancora finanziabile (fino al 14 ottobre) tramite la piattaforma ideaginger.it. Nonostante sia già stato raggiunto il traguardo con diversi giorni di anticipo, infatti, Città di Ebla sta cercando di raccogliere altri 5.000 euro per poter portare l’audiodescrizione in tutte le città in cui lo spettacolo farà tappa nel 2024.

Città di Ebla è un collettivo artistico nato a Forlì nel 2004.

Il linguaggio dei suoi spettacoli si spinge ai confini tra danza, arti performative e teatro visuale. La voglia di portare un contributo concreto come l’audiodescrizione di uno spettacolo coreografico nasce da un’esperienza reale: Bravetti è una danzatrice disabile dal 2014, anno in cui ha contratto una rara sindrome neurologica che da allora l’ha tenuta lontano dal palco.

Valentina non cammina più, eppure il suo corpo in scena è potente e limpido. L’accessibilità alle attività di spettacolo, sia da artisti che da spettatori, è diventato un tema centrale dell’attività della compagnia.

Il 29 giugno scorso ’Brave’ ha debuttato a Castiglioncello, all’interno di Inequilibrio Festival, e ora è in tournée in varie città d’Italia. La prima audiodescrizione dovrebbe essere messa in scena a Roma, a dicembre, all’interno della programmazione di Teatri di Vetro – Festival delle arti sceniche contemporanee.

Per donare basta andare su ideaginger.it e cercare la campagna ’(audio)Brave: sentire la danza’.

Alessandro Mambelli