‘Senza Santi in Paradiso’:. Nadia Rinaldi in scena a Predappio

Al Teatro Comunale di Predappio, ore 21, Nadia Rinaldi racconterà ‘Senza Santi in Paradiso’ una stand up sul mondo dello spettacolo e su personali avventure e disavventure, raccontate con ironia e leggerezza La regia è di Claudio Insegno. La vita di un attore è piena di difficoltà, ma lo è ancor di più se non si hanno santi in Paradiso. Raccontare la propria vita, lo si fa per sdrammatizzare, ma non è questo il caso di Nadia Rinaldi, perché finora la sua vita è stata divertente e, nei momenti difficili, ha fatto di tutto per sopravvivere. Oggi Nadia è sul palco ed ha davanti a sé persone che vogliono cantare e divertirsi con lei, che vogliono sapere cosa significa aver avuto per maestro Gigi Proietti o dire battute assieme a Christian De Sica: un modo questo di far conoscere al pubblico non solo il suo impegno di attrice ma la sua umanità. Rinaldi ha partecipato a diversi film di De Sica, Argento e dei fratelli Vanzina. A teatro ha lavorato con Gigi Proietti, Enrico Lamanna e Giorgio Strehler. Biglietteria: intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 25, over 75, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Tdf, FoEmozioni). Biglietteria on line: intero 21 euro, ridotto 16 euro. infoline: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012; info@teatrodelleforchette.it.