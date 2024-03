Separato dal figlio portato via dalla madre. Rubens Gardelli incontra il sindaco Zattini

Anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha voluto esprimere solidarietà a Rubens Gardelli, imprenditore di successo nel settore del caffè e papà disperato perché privato dell’affetto più caro. A luglio scorso l’ex moglie guatemalteca di Rubens ha improvvisamente lasciato l’abitazione forlivese ed è volata in centroamerica assieme al piccolo Brando, il bimbo della coppia, di appena due anni. Da allora Gardelli ha cercato in ogni modo ma invano di riportare il figlio a casa, intraprendendo qualsiasi azione, legale e non, sia in Italia che in Guatemala.

Il dramma dell’imprenditore è stato al centro di un faccia a faccia con il primo cittadino di Forlì, che si è detto "profondamente scosso dalla vicenda", in veste di padre e nonno prima ancora che di rappresentante istituzionale. "Sono vicino al signor Gardelli e a tutta la sua famiglia – le parole del sindaco Zattini –. Il suo è un dramma indescrivibile, un dolore che lacera un’intera esistenza. È dovere delle istituzioni operare in stretta sinergia per far sentire la propria vicinanza a un uomo e a un padre a cui è stato sottratto l’affetto più caro, la più grande ragione di vita. Il Comune di Forlì c’è e farà la sua parte se necessario. Non si può restare in silenzio di fronte a una simile tragedia e noi, se chiamati a farlo, ci mostreremo al fianco di Rubens e dei suoi genitori".

f. m.