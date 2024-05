"Servizi, investimenti più che raddoppiati. Nefetti, niente paura"

Ilaria Marianini, come sta andando la campagna elettorale dopo i tanti incontri nel capoluogo e nelle frazioni?

"Abbiamo incontrato le parti sociali, le associazioni del terzo settore, le varie categorie sociali ed economiche e gli abitanti delle frazioni. Per guidare un paese come Santa Sofia servono tante energie, competenze e il contributo di tutti, il Comune non si amministra da soli".

La lista che candida a sindaco Foietta non risparmia le critiche al suo operato di assessora ai servizi sociali e sanitari sia sulla gestione dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli che dell’ospedale Nefetti. Cosa risponde nel merito?

"Le critiche mosse al mio operato non trovano corrispondenza nei fatti e nei numeri. I servizi sono più che raddoppiati in termini di investimento economico da 400.000 euro annui a quasi 900.000: nido gratuito; trasporti gratuiti per i bambini residenti nelle frazioni; il bonus bus per le scuole superiori; sostegno economico per bambini frequentanti anche materna e nido. Abbiamo realizzato la Casa di Comunità, introdotto l’operatore di prossimità, abbiamo aperto lo Sportello Unico Sociale".

Invece sull’ospedale?

"Sul tema ospedale Nefetti voglio essere molto chiara: il Punto di primo intervento (Ppi) è e sarà sempre un presidio fondamentale per tutta la Val Bidente. C’è una delibera regionale, lo ha espressamente dichiarato il presidente Bonaccini e anche il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Carradori. Chi cerca di diffondere messaggi fuorvianti per far leva sulle paure delle persone compie un grave gesto di irresponsabilità. Oggi quel presidio ospedaliero vanta dei servizi in più, il Cau e la Cot".

In caso di vittoria quali saranno le sue priorità: tra progetti da completare e quelli nuovi da mettere in campo?

"Ricostruzione post alluvione, progetti Pnnr, realizzazione nuova illuminazione, ampliamento cimitero, bike park, area parcheggio Milleluci. Inoltre qualificheremo i servizi creando uno spazio di co-working, nuovi spazi sportivi con al centro l’area della Pergola oltre al completamento del parco fluviale con un percorso ad anello".

Pronta ad un faccia a faccia con Foietta?

"Certo, a condizione che sia un confronto di lista che faccia emergere le competenze e le qualità di tutti coloro che concorrono a ricoprire un ruolo in consiglio comunale e non solo dei candidati sindaci".