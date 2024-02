Sfida fra le squadre della provincia

Le tre bocciofile della provincia di Forlì-Cesena hanno organizzato di comune accordo un torneo provinciale a squadre, per favorire l’attività agonistica nella stagione invernale: Città di Forlì, Polisportiva Colonna e Modiglianese si sono affrontate così in un girone all’italiana, con incontri di andata e ritorno disputati nei tre bocciodromi sempre di sabato pomeriggio, davanti a un pubblico interessato e folto.

La Bocciofila Città di Forlì è sempre stata in testa al torneo, conseguendo vittorie nette in tutti gli incontri, prima di giungere alla sfida decisiva nell’insidiosa trasferta di Modigliana: nel bocciodromo collinare, sfruttando il fattore casa, la Modiglianese si è portata ripetutamente in vantaggio, ma i forlivesi sono riusciti infine a strappare un difficile pareggio 4-4, che ha consegnato loro la vittoria nel primo torneo forlivese.

La manifestazione è risultata un vero successo, di partecipazione e di pubblico, a riprova di un sano e coinvolgente agonismo, e le tre società hanno già deciso che il prossimo anno verrà nuovamente messo in palio il medesimo trofeo nella seconda edizione del Torneo Forlivese.