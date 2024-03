Sfinge fa subito boom. Ristori, via allo sportello: 100 pratiche esaminate: "Una risposta concreta"

Via ieri al nuovo sportello che aiuterà i cittadini a presentare i documenti per i risarcimenti relativi ai danni subiti dall’alluvione del 17 maggio 2023.

Sono state oltre 100 le pratiche esaminate, e 10 i tecnici che si sono presentati allo sportello Sfinge, con le istanze riguardanti sia privati cittadini che imprese. L’ufficio è rivolto ai tecnici che si occupano delle perizie per i risarcimenti, con accesso tre giorni a settimana, dal martedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Situato all’interno del palazzo comunale con ingresso in via delle Torri, 13 sarà attivo per un periodo iniziale di almeno quattro settimane.

Gli operatori della struttura commissariale e di Invitalia riceveranno i tecnici abilitati alla redazione delle perizie, previa prenotazione, per finestre orarie di circa trenta minuti, con appuntamento al numero 0543712173 (dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30). "Nella prima giornata – spiega Giuseppe Petetta, assessore comunale alle politiche ambientali ed energetiche – abbiamo avuto la fila dei tecnici per un servizio importante a favore dei cittadini e delle imprese. La priorità è sbloccare le risorse messe a disposizione dal Governo e agevolare le famiglie alluvionate nelle procedure di ristoro tramite la piattaforma Sfinge. La presenza in Comune di questo presidio è un fattore importante che vuole accelerare la ripartenza e l’erogazione dei rimborsi".

Lo sportello esaminerà infatti le problematiche specifiche di ogni pratica e la correttezza della procedura. A supporto il maggiore dell’esercito Giovanni Puliafito della struttura commissariale e Oriano Portolani di Invitalia che agevoleranno i tecnici per accorciare i tempi di presentazione delle domande. "I fondi sono disponibili – spiegano – e l’obiettivo è di risarcire al 100% i danni subiti e chiaramente documentati: le risorse ci sono per tutti".

L’attività dello sportello prevede la collaborazione tra Comune, struttura commissariale e Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero per l’economia, impegnata nel rilancio delle aree colpite da crisi, in questo caso l’alluvione che ha riguardato la Romagna. Lo sportello Sfinge aperto nella sede comunale offre quindi una consulenza specifica e supporto ai tecnici e dopo le opportune verifiche sulla documentazione presentata procederà al pagamento delle somme dovute ai beneficiari nei termini indicati dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

"Gli importi saranno liquidati – ricordano Puliafito e Ortolani – in più tranche fino alla totalità del danno subito, seguendo le tappe dell’istruttoria". "La prima giornata ha avuto un riscontro positivo – afferma l’assessore Giuseppe Petetta –; l’iniziativa messa in campo è a disposizione del territorio per offrire ai cittadini una risposta concreta alle loro istanze ed accelerare il pagamento dei ristori". Lo sportello Sfinge che sarà operativo con diversi tecnici che si alterneranno durante il periodo di apertura per esaminare velocemente la documentazione presentata.

Gianni Bonali