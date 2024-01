Sfruttare ora la lezione delle feste

Il proverbio è quello: l’Epifania tutte le feste si porta via. L’importante però è che gli aspetti positivi che si sono avuti per il centro storico durante queste festività non se ne vadano anch’essi. E’ indubbio, senza entrare nella dialettica politica, che la piazza così ‘agghindata’ abbia riscosso notevole interesse e ottima affluenza. Gli stessi commercianti, stando perlomeno a quanto rilevato da Ascom, si sono detti questa volta soddisfatti. D’accordo, non sarà sempre come sotto le feste, ma evidentemente se in centro c’è qualcosa da fare la gente ci va ancora, eccome. Bisognerà quindi che chi di dovere moltiplichi gli sforzi, per di più adesso che ci sono Casa Romagna aperta e il campanile dI San Mercuriale (a volte) visitabile.