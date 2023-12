Sgarbi a ‘Sommersi salvati’. Domani evento per l’epilogo

Visita del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ieri mattina alla mostra al Seminario della diocesi, in via Lunga, ‘Sommersi salvati’ con le foto di Silvia Camporesi a ritrarre l’alluvione nella locale biblioteca. Oggi e domani sono gli ultimi giorni per visitare l’esposizione, vista da centinaia di persone, scuole, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. Domani alle 16.30 la stessa fotografa e Sauro Turroni condurranno i presenti in una visita guidata. Al termine un ‘assaggio poetico’ del lavoro d’inchiesta Fango di Mara Moschini e Marco Cortesi (presto un podcast), poi aperitivo per tutti. L’evento è gratuito e senza prenotazione.