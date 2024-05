‘Sguardi e crepe’ tra scatti e dipinti

Ultimo giorno alla Galleria Manoni 2.0 di corso Garibaldi 55, Forlì, per visitare la mostra ‘Sguardi, crepe, aperture senza confini’. Sono presenti opere degli artisti Giulia Foschi, Silvana Cardinale, Sergio Catitti e Paolo Graziani che hanno testimoniato l’alluvione nei loro dipinti e nelle loro fotografie. Foschi ha fatto parte degli ‘angeli del fango’ e ha immortalato vari momenti del disastro. Cardinale rivela una particolare attenzione per la luce intesa come rinascita. Catitti predilige il bianco e nero. Nei dipinti di Graziani la materia addensata richiama il magma del fango.