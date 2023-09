Si balla a Forlimpopoli Festa per il Gruppo Danza

I 30 anni sono un traguardo importante, soprattutto per un’associazione che della danza e della sua diffusione, specialmente tra i più piccoli, ha fatto la sua mission. A Forlimpopoli probabilmente non c’è una persona che non conosca il Gruppo Danza: una vera istituzione per la città artusiana. E proprio con tutta la cittadinanza e gli amici le coordinatrici del Gruppo hanno pensato di festeggiare i loro primi trent’anni di attività nella centralissima piazza Garibaldi, nella quale sarà allestita una pedana di ballo. La festa si svolgerà domani, dalle ore 17. Nella pedana in piazza si alterneranno momenti di pratica, insieme a chi vi vorrà prendere parte, a momenti performativi di danza e musica.

Si parte con il gioco danza, poi hip hop, pilates, yoga e pizzica, che chiude il programma in piazza alle 20. Verrà usata anche la storica palestra nel palazzo della torre dell’orologio per la pratica di danza classica sia per bambini (ore 17,45) sia per gli adulti (ore 18,30). Al termine delle varie attività, arriverà il momento del taglio della torta e del brindisi per festeggiare tutti insieme. "Il gruppo è nato 30 anni fa – racconta Giulia Coliola, presidente e fondatrice dell’associazione –, fortemente voluto dalle famiglie perché l’unica altra scuola di danza era a Cesena. Iniziai con 20 allieve. Ora siamo 290 compresi gli insegnanti. Fra queste ci sono anche delle ex allieve. Anche i corsi naturalmente sono aumentati e ci rivolgiamo a ogni età, dalla Danzatricità, per i bambini da 0 ai 3 anni, ai corsi di yoga e pilates per gli adulti. Siamo sempre stati aperti alle collaborazioni con le altre associazioni sia forlimpopolesi che del territorio e vogliamo invitare tutti a festeggiare con noi in piazza i nostri primi 30 anni".

Sempre dedicata alla danza sarà anche lo spettacolo in programma questa sera in piazza Garibaldi, organizzato dalla Scuola di Musica Popolare in collaborazione con il Gruppo Danza e Fermento Etnico di Rimini. Alle 20,30 andrà in scena la Grande Notte della Danza. Sarà una lunga serata dedicata alle danze popolari con due formazioni che, grazie al loro repertorio dedicato al ballo, copriranno tutta Europa, dall’Irlanda alla Mitteleuropa, dalla Romagna al Salento, dalla Bretagna ai Balcani. Si comincia alle ore 20,30 con i Musikorè, mentre alle 21,30 arriverà l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli che, con questo concerto, chiude il tour estivo 2023. Ingresso gratuito.

Matteo Bondi