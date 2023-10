Si cercano 2 elettricisti con esperienza

Un’azienda di Forlì operante nel settore dell’installazione e produzione di impianti elettrici civili, industriali e speciali cerca 2 elettricistie con esperienza. Le risorse professionali in questione dovranno occuparsi di attività di installazione, montaggio e cablaggio di impianti elettrici civili e industriali attraverso l’utilizzo di strumenti da elettricista. E’ preferibile il possesso della patente B. L’azienda opera prevalentemente sul territorio provinciale e saltuariamente sono previste trasferte con rientro in sede a fine giornata. Viene offerto contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario dal lunedì al venerdì 8-1213.30-17.30. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia- romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro venerdì 6 ottobre, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.