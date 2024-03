Si parla di cognomi e soprannomi

Oggi alle 16 lo storico Mauro Mariani terrà una conferenza presso Palazzo Morattini, in via Armelino 33, edificio che ospita un’esposizione degli alberi genealogici dei territori di Forlimpopoli e Pievequinta. Mariani illustrerà le ipotesi sulla formazione di alcuni cognomi e soprannomi delle famiglie in mostra. Si parlerà ad esempio del cognome Artusi, probabilmente derivato da un capostipite di nome Artusio, o del cognome Calza, che era il soprannome della famiglia Spazzoli di Forlimpopoli. Con l’ausilio degli archivi parrocchiali, sarà aperta una finestra sulla società romagnola degli ultimi secoli. Sarà anche l’occasione per discutere del progetto di ricerca sul Dna dei romagnoli, effettuato dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Bologna. L’ingresso alla conferenza è libero. Per informazioni contattare il 335.7144204.