Silvestri in tour estivo. Anteprima a Galeata

Daniele Silvestri sarà in anteprima a Galeata il 26 maggio alle 16 con ‘Il cantastorie recidivo’. Il cantautore romano è stato chiamato dal Ravenna Festival ad esibirsi per l’iniziativa solidale ‘Romagna in fiore’ all’abbazia millenaria di S. Ellero che sovrasta il comune bidentino colpito dall’alluvione del maggio 2023. "A un anno esatto da quel disastro – scrivono i promotori – che ha colpito con due alluvioni la Romagna, dai fragili territori collinari dell’Appennino, con un numero incredibile di frane e smottamenti, all’immensa pianura, col suo mosaico di paesi e città sommersi dalla pioggia incessante come dalla violenta esondazione di una miriade di torrenti e fiumi, ecco che prende forma Romagna in fiore. Otto straordinari concerti, organizzati in alcune delle località più duramente colpite, a onorare lo spirito di resilienza tipico di questa terra e la tenacia di una popolazione che ha lottato e ancora duramente lotta per superare le difficoltà e ripartire".

Un progetto di solidarietà, inclusivo ed ecosostenibile quello che parte proprio da Galeata all’insegna della lentezza, per immergersi nella meraviglia della natura, per godere della musica e della poesia. "Sono estremamente grata al Ravenna Festival di aver scelto Galeata per la partenza del progetto – commenta il sindaco Francesca Pondini – che sostiene lo sforzo di quella ripartenza che dietro i segni del fango già si riesce, con instancabile fiducia, a intravedere. Del resto il legame Ravenna – Galeata è storicamente profondo perché proprio alle falde dell’abbazia che ospiterà il concerto, il re goto Teoderico fece costruire il suo palazzo e vari ambienti termali i cui mosaici risalgono al VII secolo d.C. ed opera di maestranze ravennati. Sarà l’occasione per gli ospiti di conoscere così anche le bellezze del nostro territorio". Il ‘Cantastorie recidivo’ di Silvestri nasce per celebrare 30 anni di musica, 30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Silvestri è considerato uno dei più importanti artisti del nostro tempo, che fa della narrazione uno dei cardini della sua identità. Il live di Galeata avrà una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani.

Il luogo del concerto si raggiunge solo a piedi su percorsi guidati: parcheggio Pro loco (km 1 percorso delle cellette - sentiero); da Pianetto – Mevaniola parcheggio Museo-strada (km 4- carraia e sentiero); da Galeata parcheggio piazza – Villa di Teoderico-S. Ellero (km 7 – asfalto-carraia-sentiero). Stand gastronomici organizzati in collaborazione con Pro Loco Galeata. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria già attiva dal 21 marzo: Ravenna Festival. Info percorsi: trailromagna.eu.

Oscar Bandini