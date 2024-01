S’inaugura domani la nuova sede

Sarà inaugurata domattina alle 11.30 la nuova sede di Fratelli d’Italia in corso Diaz 23, in pieno centro storico, in vista delle elezioni amministrative. "Nel nostro percorso di radicamento territoriale, circoli e sedi sono punti fondamentali per l’incontro con la cittadinanza – osserva Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia –. Facciamo politica stando tra la gente, ascoltandola e cercando di risolvere problemi. Siamo convinti che dare dei punti di riferimento alle persone sia importante". La deputata ringrazia "iscritti e militanti che si sono dati da fare per l’apertura e che manterranno attiva la sede con una costante attività". Il partito ha anche una mail a livello locale: forlifratelliditalia@gmail.com

Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale del partito, sottolinea che "la scelta di essere in centro storico non è casuale. Non solo riaccendiamo una vetrina nel cuore della città, ma testimoniamo l’amore per Forlì e la sua parte antica. Questa sede ci riempie d’orgoglio". Bongiorno ribadisce la posizione del partito: "Siamo convinti sostenitori della candidatura del sindaco Gian Luca Zattini". E ricorda che si sta già tenendo "una serie di incontri con la cittadinanza".