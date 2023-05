S’inaugura oggi il bar ’Casa Pavlova’: donazioni al Comune di Forlì per la ripresa

Una partenza all’insegna della generosità non può che essere una partenza fortunata. Devolverà gli incassi del suo primo giorno al Comune di Forlì affinché possa investirli in aiuto delle realtà più colpite dall’alluvione, Daniela Izzo, titolare di Casa Pavlova, il nuovo locale di via Oberdan che alza oggi la saracinesca sulla sua inconfondibile vetrina incorniciata di legno lilla che qualche forlivese avrà già avuto modo di intravedere nelle scorse settimane. "A partire dalle 10 offriamo la colazione a chi si fermerà al locale – spiega Daniela – a fronte di una donazione di dieci euro che devolveremo alla raccolta fondi a sostegno del nostro territorio, così duramente colpito dall’alluvione. Naturalmente, però, metteremo a disposizione anche un buffet per festeggiare l’apertura insieme a chi vorrà unirsi a noi e assaggiare in anteprima le nostre paste". Il locale, che prende il nome dal sontuoso dolce a base di meringa e frutti di bosco, sarà specializzato proprio nella caffetteria, a partire dalle colazioni fino ad arrivare a spuntini e merende pomeridiane.